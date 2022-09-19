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Німеччина передасть Україні дві системи залпового вогню Mars II і пів сотні Dingo

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Німеччина передасть Україні дві системи залпового вогню Mars II і пів сотні Dingo
Влітку Україні було передано перші три системи Mars II
фото з відкритих джерел

Дати та маршрути транспортування не повідомляють із міркувань безпеки 

Німецька сторона передасть Україні обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II у кількості дві одиниці і 50 бронетранспортерів Dingo. Про це повідомило в Twitter Міністерство оборони ФРН.

«Ми тримаємо наші обіцянки! Ще системи залпового вогню Mars II і 50 Dingo доставлять в Україну… Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у її боротьбі за цілісність і суверенітет», – йдеться у повідомленні. 

Коли саме будуть передані установки (чи вони вже є в Україні), не уточнюється. Німеччина ніколи не повідомляє такі деталі, як дати та маршрути транспортування, з міркувань безпеки.

Водночас зазначається, що навчання в Німеччині управлінню технікою розпочнеться з кінця вересня. 
Уряд ФРН вирішив передати зазначені системи, нагадала міністр оборони Крістіне Ламбрехт, минулого тижня.

Установки Mars II – реактивні системи залпового вогню на гусеничній базі, німецький аналог американських Himars. Влітку Україні було передано перші три системи Mars II. Раніше Україна вже отримала Dingo – спеціальну озброєну машину, яку використовують для патрулювання і розвідки. 

До слова, Нідерланди та Німеччина домовились про подальшу військову підтримку України.

Теги: Україна суверенітет Німеччина навчання міністр

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