Зеленський: Німеччина не постачає зброю Україні через нацистське минуле

Зеленський пов'язав відмову Німеччини від постачання Україні зброї з її «нацистським минулим»

Глава держави заявив, що постачання зброї життєво необхідне для України, але Берлін затягує це питання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що небажання німецької влади постачати Києву зброю пов'язане з нацистським минулим Берліна. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters.

Глава держави заявив, що постачання зброї життєво необхідне для України, але Берлін затягує це питання.

«У Німеччині існують певні психологічні бар'єри для постачання зброї Україні, пов'язані з її нацистським минулим», – сказав президент України.

Зеленський зазначив, що результат війни з Росією залежить від швидкого постачання іноземної зброї до України.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловився про позицію офіційного Берліна щодо постачання зброї Україні. Найтиражованіша газета Bild оприлюднила коментар дипломата з жорсткою критикою канцлера Олафа Шольца і міністерки оборони Крістін Ламбрехт.

Нагадаємо, також Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля.

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.

Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.