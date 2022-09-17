Зеленський: Німеччина не постачає зброю Україні через нацистське минуле
Глава держави заявив, що постачання зброї життєво необхідне для України, але Берлін затягує це питання
Президент України Володимир Зеленський заявив, що небажання німецької влади постачати Києву зброю пов'язане з нацистським минулим Берліна. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Reuters.
Глава держави заявив, що постачання зброї життєво необхідне для України, але Берлін затягує це питання.
«У Німеччині існують певні психологічні бар'єри для постачання зброї Україні, пов'язані з її нацистським минулим», – сказав президент України.
Зеленський зазначив, що результат війни з Росією залежить від швидкого постачання іноземної зброї до України.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловився про позицію офіційного Берліна щодо постачання зброї Україні. Найтиражованіша газета Bild оприлюднила коментар дипломата з жорсткою критикою канцлера Олафа Шольца і міністерки оборони Крістін Ламбрехт.
Нагадаємо, також Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля.
Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.
До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.
Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.
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