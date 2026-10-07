Новий посол Ізраїлю в Україні порівняв безпекову ситуацію в обох державах і поспівчував українцям

Рої Розенбліт: «Чотири з половиною роки війни тут – це просто жахливо»

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт порівняв безпекову ситуацію в обох країнах та розповів про власний досвід життя під час воєн.

У першому ексклюзивному інтерв'ю українським ЗМІ, яке він дав «Главкому», дипломат зізнався, що пережите ізраїльтянами допомагає їм зрозуміти, через що сьогодні проходять українці.

За словами посла, безпосередньо порівнювати досвід Ізраїлю та України складно. Розенбліт пригадав війну в Перській затоці 1991 року, коли він служив в армії, а Ірак протягом приблизно півтора місяця атакував Ізраїль ракетами.

«Нас обстрілювали, а ми не знали, що робити. Люди гинули постійно. У той час ми почувалися в небезпеці й дуже безпорадними», – розповів дипломат.

Розенбліт пригадав ракетний обстріл зі свого дитинства

Подібне відчуття, за словами посла, він уперше пережив ще шестирічною дитиною під час війни Судного дня 1973 року. Тоді Сирія та Єгипет раптово атакували Ізраїль у Йом-Кіпур – найсвятіший день єврейського календаря, який того року припав на шабат. Розенбліт виріс у кібуці – невеликій сільській громаді на півночі Ізраїлю.

Під час війни сирійські війська обстріляли цю місцевість ракетами малої дальності радянського виробництва. «Спочатку було тихо, аж раптом повсюди завили сирени, а за кілька секунд пролунали шість потужних вибухів», – пригадав він.

За словами дипломата, ракети були спрямовані на авіабазу, розташовану за три-чотири кілометри від його дому, однак не влучили в ціль. Одна з них повністю зруйнувала школу в сусідньому кібуці.

Особливо добре Розенбліт запам'ятав те, що сталося після обстрілу. «Ми з батьками були страшенно налякані. За кілька годин приїхала військова вантажівка й забрала мого батька, як і всіх інших дорослих чоловіків у тій місцевості, на фронт. Саме тому я так виразно пам'ятаю те відчуття безпорадності», – розповів посол.

Це саме відчуття, за його словами, повернулося вже у дорослому віці, коли в січні та лютому 1991 року Ірак регулярно обстрілював ізраїльські міста ракетами. Згодом, зазначив дипломат, ситуація змінилася: ізраїльтяни знову почувалися захищеними, а Ізраїль значно переважав своїх противників. «Але потім настало 7 жовтня 2023 року», – додав Розенбліт.

Напад 7 жовтня повернув ізраїльтянам відчуття безпорадності

Посол зазначив, що до нападу ХАМАСу ізраїльтянам було складно уявити, що мирні громади країни знову можуть стати об'єктом масштабної атаки. 7 жовтня 2023 року ХАМАС та інші палестинські збройні угруповання здійснили безпрецедентний напад на Ізраїль.

Тисячі бойовиків прорвали кордон із сектором Гази та проникли до ізраїльських населених пунктів, на військові бази й територію музичного фестивалю. Того дня було вбито понад 1200 ізраїльтян, а понад 250 людей взяли в заручники та вивезли до Гази.

Розенбліт зазначив, що саме після подій 7 жовтня до ізраїльтян повернулося давно забуте відчуття безпорадності. «Обертаючись назад – тоді ніхто й уявити не міг, що наші мирні громади одного дня знову можуть бути атаковані. Усе змінилося 7 жовтня 2023 року», – сказав дипломат.

За його словами, пережитий Ізраїлем досвід дає можливість принаймні частково зрозуміти українців, які вже роками живуть в умовах повномасштабної війни. «Думаю, це те, завдяки чому ми можемо почати розуміти, що відбувається в Україні та через що проходять українці. Чотири з половиною роки війни тут – це просто жахливо», – наголосив Розенбліт.

Варто зазначити, що у листопаді 2025 року уряд Ізраїлю призначив Рої Розенбліта послом в Україні, а в серпні 2026 року він розпочав роботу в Києві. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.