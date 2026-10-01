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Окупанти вдарили по Рівненщині: є постраждала, пошкоджено будинок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по Рівненщині: є постраждала, пошкоджено будинок
Російські терористи вдарили по Рівненщині
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Наразі постраждала перебуває у лікарні

У ніч проти 1 жовтня російська терористична армія вдарила по Рівненській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

«Внаслідок нічної атаки на Рівненщину постраждала жінка. Наразі вона з пораненнями плечей та обличчя у лікарні», – йдеться у повідомленні.

За словами Коваля, будинок жінки зазнав пошкоджень.

Актуальна карта повітряних тривог

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Унаслідок удару пошкоджено бізнес-центр, постраждала людина.

До слова, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік.

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Теги: війна Рівненщина

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