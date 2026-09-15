Україна випробувала новий перехоплювач реактивних шахедів – Зеленський

Президент подякував розробникам за роботу над новим засобом протиповітряної оборони

Під час випробування український перехоплювач успішно уразив російський безпілотник

Україна успішно випробувала ще один перехоплювач, призначений для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час випробування український засіб уразив шахед. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Главком».

За його словами, сьогодні відбулася доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо роботи українських виробників над новим перехоплювачем.

«Шахед був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час», – зазначив Зеленський.

Президент подякував розробникам за роботу над новим засобом протиповітряної оборони. Він не уточнив назву перехоплювача, його технічні характеристики та умови проведення випробування.

Окремо під час доповіді обговорили подальші військові операції України та розвиток далекобійних спроможностей. За словами Зеленського, разом із головнокомандувачем ЗСУ та представниками оборонного сектору визначили пріоритетні цілі, необхідну кількість засобів ураження та заходи підготовки.

Зеленський заявив, що результати українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі вже мають вагомий вплив.

«Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії», – сказав президент.

Він також наголосив, що Україна готова робити власні кроки для деескалації. Водночас, за словами Зеленського, партнери мають забезпечити виконання Росією домовленостей щодо припинення ударів по українській критичній інфраструктурі.

«Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури – довгостроково й надійно», – заявив глава держави.

Україна продовжує розвивати власні засоби протидії російським ударним безпілотникам на тлі застосування РФ великої кількості дронів для атак по українських містах та інфраструктурі.

Варто нагадати, що супутникові знімки зафіксували будівництво нових виробничих приміщень на території особливої економічної зони «Алабуга» (ОЕЗ) у Татарстані, де Росія випускає ударні дрони «Шахед».