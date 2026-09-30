Зеленський назвав головну ціль масованої атаки РФ на Київщині

За словами президента, російські війська також атакували критичну інфраструктуру в інших регіонах України

Росія атакувала Україну майже 190 ударними дронами та балістичними ракетами

Росія під час чергової масованої атаки зосередила основний удар по енергетичній інфраструктурі Києва та Київської області. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків, а екстрені та ремонтні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

За його словами, атака була складною: російські війська застосували майже 190 ударних дронів, а також балістичні ракети. Частину балістичних цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовані й влучання. «Основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини», – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що з ночі на місцях працюють екстрені служби та ремонтні бригади. Фахівці відновлюють електро- та водопостачання там, де воно було порушене внаслідок атаки.

Окремо президент розповів про удар по Київщині. Вранці російський дрон влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. На місці виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.Під ударом також опинився Київ. Російський безпілотник влучив у складську будівлю. Внаслідок цього загинула одна людина.

За словами Зеленського, російські війська також атакували критичну інфраструктуру на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Пошкодження зафіксовані на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині.

Станом на момент заяви президента внаслідок російських ударів по Україні загинули п’ятеро людей, серед них – дитина. Ще 14 людей дістали поранення. «Мої співчуття рідним і близьким», – сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив на необхідності подальшого посилення української протиповітряної оборони. За його словами, останніми днями Україна отримала нові пакети підтримки ППО, зокрема ракети-перехоплювачі.

«Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна має зробити все для посилення захисту від російських балістичних ракет та ударних дронів напередодні зимового періоду. Офіс президента раніше також повідомляв про переговори з партнерами щодо додаткової підтримки ППО та захисту української енергетики.

Нагадаємо, вночі 30 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У КМВА повідомили, що у Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі. В Оболонському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.