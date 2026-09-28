Росія знову вдарила дроном біля кордону України з Польщею (відео)

Удар стався неподалік пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

Російський реактивний безпілотник увечері 28 вересня знову атакував район пункту пропуску «Ягодин» на Волині поблизу кордону з Польщею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.

Попередньо, влучання безпосередньо у пункт пропуску не було. На відео, які з'явилися у мережі, видно, як безпілотник падає у лісовій місцевості неподалік людей та прикордонної інфраструктури.

О 17:58 Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний дрон у районі селища Головне на Волині. Безпілотник рухався на захід у напрямку кордону з Польщею. Близько 18:00 польські військові повідомили про підняття бойової авіації через російські удари по західних областях України.

Район Ягодина є важливим транспортним вузлом на українсько-польському кордоні, зокрема для залізничного сполучення у напрямку Хелма та Варшави.

Нагадаємо, попередня атака сталася 13 вересня. Тоді повідомлялося, що внаслідок атаки поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» було пошкоджено автозаправну станцію, загорілися її приміщення та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Під час повітряної тривоги митні операції у пункті пропуску тимчасово призупинили, а людей перевели в укриття. Згодом «Ягодин – Дорогуськ» відновив роботу у штатному режимі.

Нагадаємо, тоді ж Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею. Завдяки завчасному попередженню поїзної бригади ніхто не постраждав.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила, що на одному зі спецпоїздів перебували європейські посадовці та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Компанія не виключила, що дипломатичний поїзд міг бути однією з цілей російської атаки.

Польська влада заявила, що поставилася до ударів поблизу свого кордону з «найвищою серйозністю». У Варшаві наголосили, що безпілотники вражали цілі за кілька кілометрів від польської території. Борис Джонсон після атаки закликав західних партнерів посилити допомогу Україні із протиповітряною обороною.