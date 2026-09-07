Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
У момент російського удару всі працівники підприємства перебували в укритті
Удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
За словами працівників фабрики, загорівся дах сигаретного цеху. На місці працюють пожежники, які гасять займання. Під час атаки всі працівники підприємства перебували в укритті. За словами очевидців, ніхто не постраждав.
В однієї жінки виникла гостра реакція на стрес, їй надали необхідну допомогу.
Фабрика є одним із найбільших підприємств та роботодавців Прилук і Чернігівської області. Станом на 2026 рік у BAT Україна працює близько 800 людей, понад 400 із них – у Прилуках. Продукція компанії експортується до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Середньої Азії.
Російські війська неодноразово атакували виробничі та складські об'єкти в Україні. Зокрема, 3 вересня російський дрон пошкодив виробничий майданчик Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Працівники підприємства не постраждали.
23 серпня внаслідок російської атаки було пошкоджено підприємство Mondelez у Тростянці на Сумщині, де виробляють продукцію відомих брендів Milka, Oreo та «Барні». Раніше у Дніпрі російська атака пошкодила складський комплекс із продукцією виробника шоколаду Millennium.
Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук в інтерв'ю «Главкому» зазначав, що від російських атак потерпають не лише розподільчі центри, а й безпосередньо виробничі підприємства та їхні склади. За його словами, особливо вразливими є компанії, у яких виробництво або значні запаси товарів сконцентровані в одному місці.
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