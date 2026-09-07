Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
Російські дрони атакували тютюнову фабрику у Прилуках
фото: «Суспільне»

У момент російського удару всі працівники підприємства перебували в укритті

Удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За словами працівників фабрики, загорівся дах сигаретного цеху. На місці працюють пожежники, які гасять займання. Під час атаки всі працівники підприємства перебували в укритті. За словами очевидців, ніхто не постраждав.

В однієї жінки виникла гостра реакція на стрес, їй надали необхідну допомогу.

Прилуцька тютюнова фабрика працює з 1889 року та є одним із найстаріших підприємств галузі в Україні. У 1993 році на базі фабрики та компанії British American Tobacco Industries було створено спільне підприємство АТ «ВАТ-Прилуки». Тепер фабрика входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Підприємство виготовляє сигарети Kent, Lucky Strike, Rothmans, Capri та «Прилуки», а також стіки для систем glo.

Фабрика є одним із найбільших підприємств та роботодавців Прилук і Чернігівської області. Станом на 2026 рік у BAT Україна працює близько 800 людей, понад 400 із них – у Прилуках. Продукція компанії експортується до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Середньої Азії.

Російські війська неодноразово атакували виробничі та складські об'єкти в Україні. Зокрема, 3 вересня російський дрон пошкодив виробничий майданчик Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Працівники підприємства не постраждали.

23 серпня внаслідок російської атаки було пошкоджено підприємство Mondelez у Тростянці на Сумщині, де виробляють продукцію відомих брендів Milka, Oreo та «Барні». Раніше у Дніпрі російська атака пошкодила складський комплекс із продукцією виробника шоколаду Millennium.

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук в інтерв'ю «Главкому» зазначав, що від російських атак потерпають не лише розподільчі центри, а й безпосередньо виробничі підприємства та їхні склади. За його словами, особливо вразливими є компанії, у яких виробництво або значні запаси товарів сконцентровані в одному місці.

Читайте також:

Теги: Україна тютюнові вироби обстріл Чернігівщина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військова розвідка США вважає, що російська атака на країну НАТО можлива вже цієї осені
Путін шукає вихід із глухого кута у війні з Україною. НАТО під загрозою?
9 серпня, 18:26
Наслідки атаки на Запоріжжя
Зеленський назвав три ознаки підготовки Росії до нової ескалації
11 серпня, 10:14
Величезний стовп диму над місцем трагедії було видно за багато кілометрів
Трагедія на Київщині. 34 із 37 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей
29 серпня, 14:47
Після богослужіння люди попрощалися з загиблим на Майдані Незалежності
Понад 25 років шукав загиблих на війні. Україна прощається з Олексієм Юковим
8 серпня, 16:49
Сильний вітер і град накриють регіони України
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду
17 серпня, 13:40
Довгожителька має шість правнуків і п'ять онуків
Любить каву з цукерками та чекає на перемогу України: 105-річна тернополянка розказала про своє життя
22 серпня, 19:15
Глава держави подякував сенаторам за візит до України в День Державного Прапора
Президент зустрівся з сенаторами США
23 серпня, 17:45
В Україні триває сезон активності кліщів, які можуть переносити небезпечні інфекції
Майже половина досліджених кліщів у Києві заражена бореліозом: заява інфекціоніста
25 серпня, 17:29
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Путіна та Зеленського
Візит Віткоффа і Кушнера до Москви отримав песимістичний прогноз
4 вересня, 21:40

Події в Україні

Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
Маловоддя охопило річки Закарпаття. Влада запровадила обмеження
Маловоддя охопило річки Закарпаття. Влада запровадила обмеження
Операція «Карфаген». Суд арештував Івахненко
Операція «Карфаген». Суд арештував Івахненко
Операція «Карфаген». Івахненко заперечила причетність до злочинної організації
Операція «Карфаген». Івахненко заперечила причетність до злочинної організації
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року
Росіяни атакували понад 50 населених пунктів Запорізької області
Росіяни атакували понад 50 населених пунктів Запорізької області

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Влада нафтового регіону Росії готується до ударів дронів: що відомо
Сьогодні, 14:24
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48
Росія та КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну
Сьогодні, 11:51
Командир Третього армійського корпусу звернувся до Путіна з нібито захопленого Святогірська (відео)
Сьогодні, 11:29

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua