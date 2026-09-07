Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»

У момент російського удару всі працівники підприємства перебували в укритті

Удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За словами працівників фабрики, загорівся дах сигаретного цеху. На місці працюють пожежники, які гасять займання. Під час атаки всі працівники підприємства перебували в укритті. За словами очевидців, ніхто не постраждав.

В однієї жінки виникла гостра реакція на стрес, їй надали необхідну допомогу.

Прилуцька тютюнова фабрика працює з 1889 року та є одним із найстаріших підприємств галузі в Україні. У 1993 році на базі фабрики та компанії British American Tobacco Industries було створено спільне підприємство АТ «ВАТ-Прилуки». Тепер фабрика входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Підприємство виготовляє сигарети Kent, Lucky Strike, Rothmans, Capri та «Прилуки», а також стіки для систем glo.



Фабрика є одним із найбільших підприємств та роботодавців Прилук і Чернігівської області. Станом на 2026 рік у BAT Україна працює близько 800 людей, понад 400 із них – у Прилуках. Продукція компанії експортується до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Середньої Азії.

Російські війська неодноразово атакували виробничі та складські об'єкти в Україні. Зокрема, 3 вересня російський дрон пошкодив виробничий майданчик Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Працівники підприємства не постраждали.

23 серпня внаслідок російської атаки було пошкоджено підприємство Mondelez у Тростянці на Сумщині, де виробляють продукцію відомих брендів Milka, Oreo та «Барні». Раніше у Дніпрі російська атака пошкодила складський комплекс із продукцією виробника шоколаду Millennium.

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук в інтерв'ю «Главкому» зазначав, що від російських атак потерпають не лише розподільчі центри, а й безпосередньо виробничі підприємства та їхні склади. За його словами, особливо вразливими є компанії, у яких виробництво або значні запаси товарів сконцентровані в одному місці.