Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Усередині будівлі лежать численні уламки та потрощені ікони
Унаслідок російської атаки на Київ увечері 27 вересня постраждав Хрестовоздвиженський храм на Подолі. Про це повідомив настоятель храму протоієрей Валерій Кравець, пише «Главком».
За словами священника, внаслідок атаки храм зазнав пошкоджень. «Ворог завдав шкоди святині, яка є місцем молитви, надії та духовної опори для багатьох киян», – зазначив Кравець.
Про пошкодження храму стало відомо 28 вересня. Настоятель також опублікував фотографії наслідків атаки. Як зазначив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, усередині будівлі лежать численні уламки.
Нагадаємо, російські війська вдень 28 вересня завдали ще одного удару по центру Києва, атакувавши будівлю медичного закладу. Рятувальники працюють на місці та намагаються оперативно загасити пожежу.
Напередодні внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.
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