Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)

Усередині будівлі лежать численні уламки та потрощені ікони

Унаслідок російської атаки на Київ увечері 27 вересня постраждав Хрестовоздвиженський храм на Подолі. Про це повідомив настоятель храму протоієрей Валерій Кравець, пише «Главком».

За словами священника, внаслідок атаки храм зазнав пошкоджень. «Ворог завдав шкоди святині, яка є місцем молитви, надії та духовної опори для багатьох киян», – зазначив Кравець.

Хрестовоздвиженська церква – православний храм на Подолі в Києві, пам’ятка архітектури XIX століття. Її почали будувати після пожежі на Подолі 1811 року на місці дерев’яної церкви. Будівництво тривало близько 30 років, а храм освятили у 1841 році. На початку XX століття церкву розписав український художник Григорій Світлицький. Тут хрестили, зокрема, самого Світлицького та письменника Михайла Булгакова. У радянські часи храм закрили та перетворили на склад, однак у 1941 році богослужіння відновили. У 1984 році церкву реконструювали. Нині храм належить до Київської єпархії Української православної церкви.

Про пошкодження храму стало відомо 28 вересня. Настоятель також опублікував фотографії наслідків атаки. Як зазначив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, усередині будівлі лежать численні уламки.

фото: Українська Православна Церква

фото: Українська Православна Церква

фото: Українська Православна Церква

фото: Українська Православна Церква

фото: Українська Православна Церква

Нагадаємо, російські війська вдень 28 вересня завдали ще одного удару по центру Києва, атакувавши будівлю медичного закладу. Рятувальники працюють на місці та намагаються оперативно загасити пожежу.

Напередодні внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.