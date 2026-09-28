Головна Київ Новини
search button user button menu button

Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Церква постраждала внаслідок російської атаки на Київ
фото: Українська Православна Церква

Усередині будівлі лежать численні уламки та потрощені ікони

Унаслідок російської атаки на Київ увечері 27 вересня постраждав Хрестовоздвиженський храм на Подолі. Про це повідомив настоятель храму протоієрей Валерій Кравець, пише «Главком».

За словами священника, внаслідок атаки храм зазнав пошкоджень. «Ворог завдав шкоди святині, яка є місцем молитви, надії та духовної опори для багатьох киян», – зазначив Кравець.

Хрестовоздвиженська церкваправославний храм на Подолі в Києві, пам’ятка архітектури XIX століття. Її почали будувати після пожежі на Подолі 1811 року на місці дерев’яної церкви. Будівництво тривало близько 30 років, а храм освятили у 1841 році. На початку XX століття церкву розписав український художник Григорій Світлицький. Тут хрестили, зокрема, самого Світлицького та письменника Михайла Булгакова. У радянські часи храм закрили та перетворили на склад, однак у 1941 році богослужіння відновили. У 1984 році церкву реконструювали. Нині храм належить до Київської єпархії Української православної церкви.

Про пошкодження храму стало відомо 28 вересня. Настоятель також опублікував фотографії наслідків атаки. Як зазначив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, усередині будівлі лежать численні уламки. 

Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото) фото 1
фото: Українська Православна Церква
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото) фото 1
фото: Українська Православна Церква
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото) фото 3
фото: Українська Православна Церква
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото) фото 4
фото: Українська Православна Церква
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото) фото 5
фото: Українська Православна Церква

Нагадаємо, російські війська вдень 28 вересня завдали ще одного удару по центру Києва, атакувавши будівлю медичного закладу. Рятувальники працюють на місці та намагаються оперативно загасити пожежу.

Напередодні внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.

Читайте також:

Теги: церква Українська православна церква обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автівки ДСНС прямують на ліквідацію пожежі під Києвом
На масштабну пожежу під Києвом вирушила колона з понад 10 спецмашин (відео)
31 серпня, 17:23
Російський безпілотник атакував територію ТРЦ увечері 9 вересня
ТЦ «Мануфактура» в Сумах припиняє роботу після російської атаки – заява компанії
10 вересня, 11:09
Пункт пропуску «Старокозаче» після атаки 9 вересня
Прикордонники розкрили деталі атаки на пункт пропуску «Старокозаче»
10 вересня, 17:20
Унаслідок ударів пошкоджено будинки, склади, гаражі та автомобілі
Одеса зазнала ракетно-дронової атаки: є багато постраждалих (оновлено)
13 вересня, 13:28
Про проблеми з доступом до послуг fex.net повідомили також на тлі пошкодження дата-центрів у Києві
Після масованої атаки на Київ частково не працює популярний файлообмінник
23 вересня, 16:04
Росія атакувала декілька пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією
Україна планує перенести пункти пропуску за кордон через обстріли РФ
25 вересня, 19:12
У столиці триває ліквідація наслідків обстрілу 23 вересня 2026 року
Через обстріл у Києві пошкоджено дата-центри: в місті перебої з інтернетом
23 вересня, 13:44
Через ворожий обстріл у двох районах столиці виникли пожежі
Атака на Київ: у Голосіївському районі з охопленої димом будівлі врятовано двох людей
Сьогодні, 10:07
Через дорогу від атакованого об'єкта розташований Конституційний Суд України
Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)
Сьогодні, 15:59

Новини

Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»
Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»
Російські терористи вдруге атакували центр Києва
Російські терористи вдруге атакували центр Києва
Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)
Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua