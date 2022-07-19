Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 19 липня

Донеччина залишається без газу і частково без води й електрики

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Ворог вночі атакував Сумщину та обстріляв Нікопольський та Криворізький район Дніпропетровщини. По Одещині було випущено сім ракет. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Одещина

Вночі ворог вдарив ракетами – сім крилатих ракет типу «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря.

Одну було збито силами протиповітряної оборони, шість – влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння кількох приватних будинків та надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало шестеро людей, серед яких одна дитина. Пожежу оперативно ліквідовано. Інші наслідки з’ясовуються.

Сумщина

Вночі були мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад. Попередньо − без жертв і руйнувань.

Минулої доби росіяни знову обстрілювали території області. Били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадах. За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький район. У Нікополі — руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. Їх уже загасили. Пошкоджені кілька приватних будинків. Людей не зачепило. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Без руйнувань та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Харківщина

По Харкову вночі обстрілів не зафіксували. Вночі в с. Коробочкіно Чугуївського району в результаті обстрілу на території приватного домоволодіння сталося загоряння.

Під ранок стався ракетний обстріл по Чугуївському районі, с. Башкирівка у лісі. Підтверджено одне влучання. Пожежі не було. Внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає. Зранку через обстріл у Циркунах постраждала одна цивільна особа.

Луганщина

Росіяни намагалися вести штурм одночасно за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару. Усього по наших позиціях нанесено чотири ракетні удари, два авіаудари та здійснено 11 артобстрілів.

Донеччина

Рашисти гатять із РСЗВ «Град», РСЗВ «Ураган», артилерії. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, АКХЗ), Соледар (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).

Вночі і зранку – два ракетні удари по Торецьку, обстріл промзон Коаматорська і Курахового, артобстріл селища Новоукраїнка. Інформації щодо загиблих і поранених поки що не надходило.

За добу – одна людина загинула, двоє поранених цивільних. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора ввечері окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район міста Миколаїв. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік.

Вчора приблизно о 23:50 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.

Тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Бойові дії у Бериславському та Каховському районах. Через постійні обстріли на території Херсонщини щодня горять ліси та поля. Лише за минулий тиждень рятувальники загасили 54 пожежі в екосистемах. Ситуація в області напружена.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.