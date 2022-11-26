Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів

Рашисти випустили по інфраструктурі України близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити

Данілов: «Друга трансформаторна армія» – тепер офіційно про росармію, яка котрий день поспіль веде «героїчну» боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов вигадав нову назву для російський окупантів, які обстрілюють Україну. За його словами, «друга трансформаторна армія» веде боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті.

«Друга трансформаторна армія» – тепер офіційно про росармію, яка котрий день поспіль веде «героїчну» боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ. Ці покидьки вже пробували позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємось і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна!», – написав Данілов у мережі Facebook.

Нагадаємо, поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Станом на вечір 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.