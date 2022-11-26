Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог перегруповується та накопичує сили на трьох напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог перегруповується та накопичує сили на трьох напрямках – Генштаб
Підтверджено втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти завдали 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Розпочалася двісті сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах уранці 26 листопада інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник здійснює фортифікаційне облаштування позицій по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Безпосередньо від ворожого вогню постраждали міста Очаків та Херсон.

Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області. Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих загарбників.

Підтверджено втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється.

Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Так, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям в польових умовах. Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення.

Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військкомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також 2 інших важливих об’єкти противника.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну. 

Також міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів

 

Теги: окупанти поранення ворог втрати Москва Мелітополь Макіївка населення озброєння послуги Херсон Авдіївка Дніпро Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ завдали низку успішних атак по позиціях ворога
ЗСУ завдали 12 авіаударів по районах дислокації окупантів: оперативна інформація Генштабу
24 листопада, 18:39
Рашисти планують захопити усю Донецьку область
Генштаб оприлюднив плани рашистів на Бахмутському напрямку
Вчора, 02:54
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили чотири пункти управління ворога
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 07:35

Події в Україні

Ворог перегруповується та накопичує сили на трьох напрямках – Генштаб
Ворог перегруповується та накопичує сили на трьох напрямках – Генштаб
На Одещині бійці тероборони збили ракету з кулемета (фото)
На Одещині бійці тероборони збили ракету з кулемета (фото)
В Маріуполі вибухнуло авто з окупантами (фото)
В Маріуполі вибухнуло авто з окупантами (фото)
ДТЕК пояснив, коли з'явиться світло у Херсоні
ДТЕК пояснив, коли з'явиться світло у Херсоні
Банкова попередила, що Росія може обстріляти три українські АЕС
Банкова попередила, що Росія може обстріляти три українські АЕС
Євросоюз терміново передасть Україні трансформатори та генератори
Євросоюз терміново передасть Україні трансформатори та генератори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
69K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
67K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
64K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
38K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 
37K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту