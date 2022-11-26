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ДТЕК пояснив, коли з'явиться світло у Херсоні

Альона Боженко
glavcom.ua
ДТЕК пояснив, коли з'явиться світло у Херсоні
Світло в Херсон повернуть в найближчі три дні
фото ілюстративне

Бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава

Електропостачання у звільненому від окупантів Херсоні енергетики планують відновити вже в найближчі три дні. Про це повідомив генеральний директор «ДТЕК Мережі» Олександр Фоменко в ефірі телемарафону.

«Ми дійсно допомагаємо Херсонській області, працює бригада з Одещини працює на півдні області, займається електропостачанням міста Херсон. Сьогодні наші бригади закінчують відновлення лінії 150 кВ і у нас є впевненість, що електропостачання міста Херсон буде відновлено найближчі дні. Або в неділю, або в понеділок, або, мабуть, у суботу», – повідомив Фоменко.

Також бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава й інших населених пунктів регіону.

Нагадаємо, «Укренерго» повідомило, що поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: ДТЕК електроенергія Херсон

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