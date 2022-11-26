Почалася безкоштовна евакуація з Херсона

Серед перших ста евакуйованих 26 дітей, семеро лежачих хворих та шестеро маломобільних людей

У п'ятницю, 25 листопада, з Херсона до Хмельницького вирушив потяг з першою сотнею херсонців, повідомили у Мінреінтеграції.

Зазначається, що у Хмельницькому люди отримають безкоштовне поселення, гуманітарну допомогу, оформлення довідки ВПО та державну грошову підтримку у розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей та осіб із інвалідністю.

За інформацією Мінреінтеграції, на даний час з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там евакуйованих громадян розміщують у спеціально обладнаних шелтерах, після чого вони будуть переміщені у більш безпечні регіони України.

З питань евакуації необхідно звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або скористатися чат-ботом.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 49 разів. Внаслідок ворожих атак загинули 10 людей.

Увечері 24 листопада російська армія завдала удару по Херсону. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася.

Перед цим, 23 листопада, окупанти здійснили масований обстріл території України. На Херсонщині постраждали 23 населені пункти, двоє людей загинуло.