ОБСЄ зафіксувала завантажені вагони на окупованому кордоні України з РФ

80 вагонів були із критим вантажем, ще 1 вагон – завантажений дерев’яними колодами

Місія ОБСЄ виявила на залізничній станції «Червона Могила», що на кордоні тимчасово окупованої Луганщини з РФ, 81 залізничних вагонів з вантажем.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 91/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 21 квітня 2021 року.

«Перебуваючи на залізничній станції «Червона Могила» у н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська) упродовж приблизно 10 хвилин, команда СММ зафіксувала 81 нерухомий залізничний вантажний вагон», - йдеться у звіті.

Зазначається, що 80 вагонів були із критим вантажем, ще 1 вагон – завантажений дерев’яними колодами.

Як відомо, раніше Місія ОБСЄ неодноразово фіксувала залізничні перевезення між РФ та окупованою територією сходу України, що є порушенням міжнародного права та суверенітету України. Часто такі перевезення відбуваються вночі. Українська сторона неодноразово заявляла про те, що таким чином Росія може перевозити на окуповану територію зброю, боєприпаси та паливо-мастильні матеріали для своїх окупаційних військ.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російськихвійськових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.