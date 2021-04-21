Держдеп США закликав Росію припинити блокування Чорного моря

Держдеп США закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі

Представник Держдепу також висловив «непохитну підтримку» Сполучених Штатів Україні як партнеру

Державний департамент Сполучених Штатів вимагає від Росії припинити одностороннє блокування окремих районів Чорного моря для руху іноземних кораблів та державних суден інших країн.

З відповідною заявою виступив під час брифінгу в Вашингтоні речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс.

«Нам відомо, що Росія оголосила про наміри блокувати рух іноземних морських кораблів та державних суден інших країн в окремих частинах Чорного моря, зокрема, поблизу Керченської протоки до жовтня цього року через проведення Росією військових навчань», - зауважив Прайс.

Він нагадав, що Росія вже проявляла незаконну агресію стосовно українських кораблів, а також блокувала доступ до українських портів в Азовському морі, що мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України.

«Ми закликаємо Росію припинити її ворожі дії стосовно кораблів в регіоні та відвести війська, зосереджені вздовж українських кордонів», - наголосив речник Держдепартаменту США.

Прайс зауважив, що ситуація в Чорному морі є лише одним з останніх прикладів широкої кампанії РФ, спрямованої на підрив та дестабілізацію України.

Представник Держдепу також висловив «непохитну підтримку» Сполучених Штатів Україні як партнеру, а також її територіальній цілісності в міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами.

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