Місія ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень «тиші» на Донбасі

Більшість порушень зафіксували в Донецькій області

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 279 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 3 таких порушення на Луганщині. Про це повідомляється у щоденному звіті № 91/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 279 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 23 вибухи (3 вибухи в повітрі та 20 вибухів невизначеного походження)», – йдеться у звіті.

Більшість цих порушень сталися в районах на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).

Згідно з СММ, за попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 138 порушень режиму припинення вогню.

«У Луганській області Місія зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), які сталися в районі на південь від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)», – повідомили у Місії.

За попередній звітний період зафіксовано 27 таких порушень.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російськихвійськових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.