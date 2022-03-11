Обстріл аеродрому в Луцьку: кількість загиблих зросла

Котельні, які не працювали в місті після обстрілів військового аеродрому, не постраждали

Внаслідок обстрілу окупантами військового аеродрому в Луцьку четверо людей загинуло, шестеро поранені. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні.

«Внаслідок обстрілу військового аеродрому в Луцьку загинуло четверо військовослужбовців, шість чоловік поранено. Вічна пам'ять і слава військовим, які загинули. Нашим Героям», – зазначив Поліщук.

Котельні, які не працювали в місті після обстрілів військового аеродрому, не постраждали, вони тимчасово припинили роботу за розпорядженням міського голови для безпеки.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.