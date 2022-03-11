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    Події в Україні

    Обстріл аеродрому в Луцьку: кількість загиблих зросла

    Унаслідок обстрілу у Луцьку загинуло четверо військовослужбовців - Обстріл аеродрому в Луцьку: кількість загиблих зросла
    Унаслідок обстрілу у Луцьку загинуло четверо військовослужбовців
    фото з відкритих джерел

    Котельні, які не працювали в місті після обстрілів військового аеродрому, не постраждали

    Внаслідок обстрілу окупантами військового аеродрому в Луцьку четверо людей загинуло, шестеро поранені. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні.

    «Внаслідок обстрілу військового аеродрому в Луцьку загинуло четверо військовослужбовців, шість чоловік поранено. Вічна пам'ять і слава військовим, які загинули. Нашим Героям», – зазначив Поліщук.

    Котельні, які не працювали в місті після обстрілів військового аеродрому, не постраждали, вони тимчасово припинили роботу за розпорядженням міського голови для безпеки.

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Луцьк
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    Обстріл аеродрому в Луцьку: кількість загиблих зросла