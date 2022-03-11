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    Росія анонсувала залучення найманців у війну проти України

    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Росія анонсувала залучення найманців у війну проти України
    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Міністр оборони РФ заявив про начебто бажаючих з країн Близького Сходу воювати в Україні

    Президент Росії Володимир Путін погодився із залученням добровольців у війну проти України. Про це повідомляє прокремлівське видання «Риа Новости».

    «Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі приїхати та надати допомогу людям, як проживають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти добратися до зони бойових дій», – заявив президент країни-агресора.

    Крім цього, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про начебто понад 16 тис. бажаючих їхати воювати в Україну. Найбільше таких охочих з країн Близького Сходу.

    Додамо, що з початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Росія міністр президент
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    Росія анонсувала залучення найманців у війну проти України