Росія анонсувала залучення найманців у війну проти України

Міністр оборони РФ заявив про начебто бажаючих з країн Близького Сходу воювати в Україні

Президент Росії Володимир Путін погодився із залученням добровольців у війну проти України. Про це повідомляє прокремлівське видання «Риа Новости».

«Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі приїхати та надати допомогу людям, як проживають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти добратися до зони бойових дій», – заявив президент країни-агресора.

Крім цього, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про начебто понад 16 тис. бажаючих їхати воювати в Україну. Найбільше таких охочих з країн Близького Сходу.

Додамо, що з початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.