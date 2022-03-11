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    Події в Україні

    Жителям Франківська, які живуть біля аеропорту, варто переїхати – Марцінків

    Окупанти влучили в Івано-Франківський аеропорт - Жителям Франківська, які живуть біля аеропорту, варто переїхати – Марцінків

    Окупанти влучили в Івано-Франківський аеропорт

    фото з відкритих джерел

    Міська влада закликає жителів Франківська не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени

    Мешканців Івано-Франківська, які живуть поруч із місцевим аеропортом, попросили тимчасово залишити свої помешкання. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

    «Хочу попросити жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка після повітряної тривоги з часом все таки залишити свої помешкання і переїхати», – написав Марцинків.

    Нагадаємо, 11 березня в Івано-Франківську вже було кілька повітряних тривог. Міська влада закликає жителів Франківська не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени.

    Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

    Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.

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    Теги: Росія окупанти війна Івано-Франківщина Руслан Марцінків #stoprussia
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    Жителям Франківська, які живуть біля аеропорту, варто переїхати – Марцінків