Жителям Франківська, які живуть біля аеропорту, варто переїхати – Марцінків

Міська влада закликає жителів Франківська не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени

Мешканців Івано-Франківська, які живуть поруч із місцевим аеропортом, попросили тимчасово залишити свої помешкання. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

«Хочу попросити жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка після повітряної тривоги з часом все таки залишити свої помешкання і переїхати», – написав Марцинків.

Нагадаємо, 11 березня в Івано-Франківську вже було кілька повітряних тривог. Міська влада закликає жителів Франківська не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.