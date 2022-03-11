Росія прокоментувала свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську

Про удар по Дніпру окупанти нічого не розповідають

Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви. Про це йдеться у заяві Міноборони РФ.

«Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України», – йдеться в заяві Міноборони країни-агресора.

У Шойгу розповіли, що були виведені з ладу військові аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську.

Зазначимо, що про удар по Дніпру окупанти нічого не розповідають, хоча у цьому місті їхньою ціллю стала школа та житловий масив, а не військові об'єкти, як розповідають у Міноборони РФ.

Так, у Дніпрі відбулося 3 удари по місту – було попадання поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку, та попадання двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо – 1 особа загинула.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Зазначимо, що за словами мера Луцька Ігоря Поліщука, вибухи сталися осторонь аеродрому. Наразі на місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв немає.

Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.