Обстріл військового аеродрому Луцька. Є загиблий (відео)

Інформація щодо постраждалих та їхньої кількості уточнюється. На місці працюють рятувальники

Сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Є загиблий. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Інформація щодо постраждалих та їхньої кількості уточнюється. На місці працюють рятувальники.

Поліщук підкреслив, що не спрацювала система оповіщення, якою керують Збройні сили України. Наразі цим питанням займатиметься військова адміністрація.

11 березня близько 6 години ранку в Луцьку пролунали вибухи. Опісля вибухів була оголошена тривога. Після серії вибухів у Луцьку сталась пожежа. За попередніми даними, вона виникла на заводі «Мотор».

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.