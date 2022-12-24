Обстріли Херсона та постійний вогонь по Бахмуту: ситуація в регіонах

Триває робота по відновленню життя на звільненій Херсонщині

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 24 грудня.

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Сумщина

Минулої доби ворог наніс 45 ударів по Краснопільській та Есманьській громадах. Пошоджені будівлі, без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогіря, Ольгівське, Щербаки, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове.

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Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстріляли Нікопольщину, били з РСЗВ та важкої артилерії по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Попередньо, люди цілі.

Пошкоджене майно садового товариства, гаражі та автівки промислового підприємства, лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються.

Харківщина

Минулої доби росіяни завдавали мінометних та артилерійських обстрілів у населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. Це Харківський, Чугуївський, Куп’янський, Ізюмський райони.

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Детальна інформація щодо поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів уточнюється.

Луганщина

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Куземівки, Коломийчихи та М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва.

Продовжується перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Ворог несе великі втрати. Ситуація на Луганщині залишається складною.

Донеччина

Уночі – періодичні обстріли прифронтових населених пунктів Торецької та Мар'їнської громади. На ранок – артилерійські обстріли старої частини Авдіївки.

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Учора ввечері росіяни обстріляли Курахово, с. Переїзне та Званівка Званівської громади, а також селища Торське Лиманської громади.

Постійний вогонь по Бахмуту. За вчора здійснено декілька обстрілів центральної частини міста. Відомо, що постраждали найстаріші будівлі центральної частини міста, а саме будівля мистецької школи, житловий будинок 53 на вул. Миру, будівля адміністративного суду.

За минулу добу на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Станіслав, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне та Чорнобаївка.

Учора рашисти обстріляли місто Херсон з реактивних систем залпового вогню. Загинули двоє людей. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Під обстріл потрапив дитячий садок, що знаходиться в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна. На щастя, постраждалих немає.

Загалом у Херсонській області минулої доби 22 постраждалих, з них 5 загиблих у Херсоні, 17 людям надана медична допомога, серед них 1 дитина 6 років.

Критично важка ситуація у тимчасово окупованій Голопристанській громаді. Громада перебуває під постійними обстрілами.

Триває робота по відновленню життя на звільненій Херсонщині. Тривають роботи із розчищення доріг. Вибухотехніки Нацполіції та ДСНС знешкодили понад 130 вибухонебезпечних предметів.

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Надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.