На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)

На Донеччиині зранку окупанти убили одного та поранили кількох мирних жителів

У Слов’янську під завалами приватного будинку опинився господар

Окупанти зранку 9 липня обстріляли міста і села Донецької області, які контролюють Збройні сили України. Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine NOW.

Чотири удари були зафіксовані у Дружківці. Внаслідок обстрілів постраждали палац культури, лікарня, житлові будинки та дитячий майданчик.

Є інформація про одного загиблого у селі Семигір’я Бахмутського району.

Крім того, під завалами зруйнованого окупантами приватного будинку у Слов’янську опинився господар обійстя, зараз його намагаються визволити рятувальники.

Рашисти обстріляли залізничну станцію Часів Яр. Кілька людей отримали легкі контузії. А у місті Гірник дві людини отримали поранення внаслідок удару по приватних будинках, крамниці та автозаправці.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

За попередніми даними, загинула одна жінка, двоє людей – тато з донькою – отримали поранення.