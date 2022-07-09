  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)
рус
    Події в Україні

    На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)

    На Донеччиині зранку окупанти убили одного та поранили кількох мирних жителів - На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)
    На Донеччиині зранку окупанти убили одного та поранили кількох мирних жителів
    фото: Ukraine NOW

    У Слов’янську під завалами приватного будинку опинився господар

    Окупанти зранку 9 липня обстріляли міста і села Донецької області, які контролюють Збройні сили України. Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine NOW.

    Чотири удари були зафіксовані у Дружківці. Внаслідок обстрілів постраждали палац культури, лікарня, житлові будинки та дитячий майданчик.

    Є інформація про одного загиблого у селі Семигір’я Бахмутського району.

    Крім того, під завалами зруйнованого окупантами приватного будинку у Слов’янську опинився господар обійстя, зараз його намагаються визволити рятувальники.

    Рашисти обстріляли залізничну станцію Часів Яр. Кілька людей отримали легкі контузії. А у місті Гірник дві людини отримали поранення внаслідок удару по приватних будинках, крамниці та автозаправці.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)
    На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)
    На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)
    На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)

    Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

    За попередніми даними, загинула одна жінка, двоє людей – тато з донькою – отримали поранення.

    Читайте також: «Щоб врятувати Україну, пригальмуйте на автобані!» Світова преса у пошуках спасіння від Путіна
    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл смерть Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донеччині внаслідок ранкових обстрілів загинула людина (фото)