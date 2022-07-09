Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 9 липня

У результаті ранкового ракетного удару по Дружківці зруйновано лікарню, палац культури

Вранці окупанти вдарили по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Донеччині

Відносно спокійно ніч на 9 липня минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина

За добу ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини з різних видів озброєння. Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

Під час одного із обстрілів 8 липня ввечері постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.

Вночі були ракетні обстріли Білопільської та Миропільської громад. Попередньо — без жертв.

Дніпропетровщина

На ранок ворог підступно ударив з «Градів» по Інгулецькому району Кривого Рогу. Загинула жінка. Ще двоє людей госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Пошкоджена школа і кілька будинків.

Харківщина

Увечері та вночі зафіксовані обстріли у с. Подвірки Харківського району. Відбулося загоряння хвойної підстилки та намету ресторанного комплексу. Так само загорілася хвойна підстилка у с. Ракітне від обстрілу цієї ночі о 22.05. Площа пожежі - 2 га.

Вночі в Ізюмському районі внаслідок обстрілів сталося загорання естакади мазуту. За попередніми даними, постраждалих немає.

По області протягом доби із артилерії наносили удари по Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли приватні будинки, двічі влучання в поля з пшеницею, ячменем - горіли до 10 га площ.

На Ізюмщині також обстріляли птахокомплекс.

Протягом доби постраждала одна людина через обстріли в Циркунах.

Луганщина

Уночі сталося 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також завдано 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку. За підсумком, окупанти досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Донеччина

За добу 5 загиблих, 7 поранених цивільних. Під вогнем: Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, с.Георгіївка, с. Новомиколаївка, с. Миролюбівка, с. Хрестище, с. Зайцеве. Пошкоджено 3 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, автобаза, дачний кооператив.

Вночі і на ранок окупанти обстріляли Слов'янськ, Гірник, Часів Яр та здійснили удар (попередньо — ракетний) по Дружківці. На цю хвилину відомо про щонайменше двох поранених цивільних.

В області відсутнє газопостачання та частково вода й електрика. Керівництво області закликає населення до евакуації. Евакуація відбувається щоденно.

Миколаївщина

Зранку Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: вчора внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території с. Добре Баштанської громади.

Вночі обстрілів зазнали станція Березнегувате, с. Мурахівка та с. Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Напружена ситуація на території всієї області. Окупанти запускали ракети по Миколаївській області та звільнених селах Херсонщини. Протягом ночі автоматні черги також чули жителі Херсона.

Пожежі на полях, горять ліси у селі Давидів брід та прилеглих селах. Через постійні бої зростає кількість знищених будинків та поранених людей.

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