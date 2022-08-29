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Рашисти просто зараз обстрілюють Миколаїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти просто зараз обстрілюють Миколаїв
Окупанти б’ють по Миколаївщині
фото ілюстративне

Місцевих жителів просять перебувати в укриттях

Російські загарбники продовжують атакувати Миколаїв. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

«Щільно обстрілюють центр міста. Є ще запуски ракет. Не виходимо із сховища. Але все одно на душі радісно. Віримо ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Раніше Telegram-канали повідомляли про запуск ракет із тимчасово окупованої Херсонщини в сторону Миколаївщини. Згодом стало відомо про вибухи у Миколаєві та Херсоні.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: Миколаїв війна ЗСУ окупанти

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