Обстріл Миколаївщини: є загиблі та травмовані

Удар завдали по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині

Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей

18 жовтня російські військові завдали удару по населеному пункту Степівської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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«О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого», – повідомив очільник ОВА.

Віталій Кім також зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

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За даними ДСНС, з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування на Миколаївщині дістали тіло людини.

Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, одна людина травмована.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня жителі Миколаєва почули гучний вибух. За інформацією моніторингових груп, окупанти могли застосувати балістику.

Про вибухи повідомляли також в Сумах.