Як наявність ракет Atacms вплине на ситуацію на полі бою: аналіз ISW

Прибуття ракет Atacms становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах

Наявність ракет Atacms може значно вплинути на ситуацію на полі бою. Росії доведеться адаптуватися до принципів використання авіації для протистояння новій зброї. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що удари України по аеродромах на окупованих територіях (накшталт атаки по авіації в Бердянську та Луганську) змусять російське командування відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту.

Російські військові блогери провели паралелі з постачанням Himars, завдяки яким вдалося знищити скупчення ворожої авіації в Чорнобаївці. Тоді росіянам довелося адаптуватися до нових умов – зараз їх чекає схожа ситуація.

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«Російські військові демонстрували, що вони можуть адаптуватися до нових ударних можливостей України – але лише після того, як зазнають початкових і значних втрат від українських можливостей, до яких російське командування реально повинно було бути готовим», – йдеться у звіті.

У SWI також зазначають, що ймовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій.

Прибуття ракет великої дальності Atacms також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів або подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські воїни застосували американські ракети Atacms.

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Раніше видання Wall Street Journal писало, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети Atacms по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Зрештою президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.

Згодом стало відомо, що США останніми днями поставили Силам оборони України «менше дюжини» ракет Atacms. Дальність переданого озброєння – близько 160 км «через побоювання США щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією».