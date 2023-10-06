«Великий контрнаступ» росіян. Військовий експерт назвав найвірогідніші напрямки атак

«Очевидно, що наступ на Куп’янськ буде найближчим часом»

Військовий експерт, історик Михайло Жирохов вважає, що росіяни найімовірніше найближчим часом наступатимуть на Куп’янськ, Слов’янськ та Краматорськ. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

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Жирохов вважає, що основне завдання окупантів зараз – взяти під контроль Куп’янськ і саме вузлову залізничну станцію.

«Для цього їм потрібно буде перейти річку, і, думаю, інженерні частини у них для цього є.

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Зараз сил для локальної операції у росіян достатньо. А залежно від того, як вона піде, далі, мінімум за два місяці, вони можуть думати про просування в напрямку агломерації Слов’янська та Краматорська. І ще один напрямок, який теоретично для росіян дуже важливий – це Ма’рїнка, далі наступ в сторону Курахова. Бо у випадку їхнього виходу на Курахово – там вже й виходи на ТЕЦ, тили нашого угруповання на Вугледарі… Ось ці напрямки для їхнього можливого наступу більш-менш прогнозовані», – сказав експерт.

За словами Жирохова, однією з ознак підготовки російських загарбників до наступу є масові удари по мостах, де вони планують наступати, – через Оскіл та дрібніші річки.

«На жаль, шанси у них є. Наше угруповання там перебуває у невигідному географічному положенні – наші позиції фактично притиснуті до річки, тому оборонятися буде дуже важко. Єдине, що може цьому завадити, – це наш потужний контрнаступ біля Бахмуту, де є певні успіхи. Якщо буде перерізана дорога Бахмут-Горлівка, то росіяни будуть вимушені всі ці резерви кидати на залатування дірок. Але цього поки що не проглядається», – пояснює експерт.

Жирохов вважає, що окупанти розпланували операцію так, аби наступ відбувся до настання дощової погоди.

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«У такому випадку українській армії організувати свій контрнаступ буде дуже і дуже важко, бо всі ці осінні негаразди з польовими дорогами будуть грати на руку ворогу. Фактично до початку сезону дощів лишилося десь три-чотири тижні – це той час, протягом якого ворог планує закріпитися хоча б на березі Осколу. Це програма мінімум», – сказав фахівець.

Зазначимо, Z-пабліки та пропагандисти тим часом готують свою аудиторію вже до «великого російського наступу» імені голови Генштабу РФ Валерія Герасимова. Він нібито запланований на осінь-зиму, коли Україна буде особливо вразливою, і під чобіт агресора можуть потрапити не тільки досі неконтрольовані ним «нові території РФ», а й Одеса, Миколаїв, Харків та інші міста, куди намагається дотягнутися «руський мир». А за даними видання Newsweek, оприлюдненими ще у серпні, російські війська готують кульмінацію наступу, що розпочнеться восени, на весну.

Нагадаємо, зміна погоди та прихід осінніх холодів вплине на перебіг бойових дій на фронті, українські воїни активно готуються.

До слова, триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.