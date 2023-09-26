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Окупанти знову атакували Одещину: є руйнування і постраждалі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти знову атакували Одещину: є руйнування і постраждалі (фото)
Зайнялися шість фур
фото: Одеська ОВА

Є влучання ворожих дронів у припортову інфраструктуру

У ніч на 26 вересня російські окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

Більшість дронів було збити силами ППО.

«На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили», – інформує Одеська ОВА.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

Окупанти знову атакували Одещину: є руйнування і постраждалі (фото) фото 1
Окупанти знову атакували Одещину: є руйнування і постраждалі (фото) фото 2

Вогнеборці ліквідували пожежі.

Теги: окупанти війна безпілотник Одещина

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