Окупанти знову атакували Одещину: є руйнування і постраждалі (фото)
Є влучання ворожих дронів у припортову інфраструктуру
У ніч на 26 вересня російські окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.
Більшість дронів було збити силами ППО.
«На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили», – інформує Одеська ОВА.
Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.
Вогнеборці ліквідували пожежі.
Коментарі — 0