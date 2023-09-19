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Україна звільнила більше половини окупованих земель – Міллі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна звільнила більше половини окупованих земель – Міллі
фото ілюстративне

ЗСУ продовжують добиватися успіху

Починаючи з 24 лютого 2022 року Україна вже звільнила більше ніж половину захоплених росіянами територій. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марка Міллі на брифінгу.

«Україна продовжує добиватися успіху. На сьогодні Україна вже звільнила 54% захоплених земель», – сказав Міллі.

Генерал також наголосив, що Україна й надалі продовжує звільняти свої території.

Раніше Міллі заявляв, що розпочата Росією війна в Україні не завершиться, поки «одна або інша сторона не досягне цілей» військовим шляхом, або не буде прийнято рішення про переговори. Але наразі «цей час ще не настав». 

Нагадаємо, триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ окупанти Україна

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