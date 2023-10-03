Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Донбасі поїзд розчавив зенітно-ракетний комплекс разом з окупантами – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Донбасі поїзд розчавив зенітно-ракетний комплекс разом з окупантами – ЗМІ
В результаті закинули троє російських військових, ще двоє отримали поранення
фото з відкритих джерел

Водій машини не впорався з керування та виїхав на залізничне полотно

Напередодні вночі на тимчасово окупованій території Донецької області потяг наїхав на зенітно-ракетний комплекс. В результаті закинули троє російських військових, ще двоє отримали поранення, повідомляє видання незалежних російських журналістів «ASTRA».

Видання посилається на дані своїх джерел та повідомляє, що на перегоні «Єнакієво-Вуглегірськ» вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК «Стріла-10» ЗС РФ.

За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням та з'їхав з мосту, в результаті чого потрапив під потяг.

Журналісти стверджують, що загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасєв, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець та військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла.

Крім того, внаслідок пригоди тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

Нагадаємо, триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: потяг війна окупанти Донбас «ДНР»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро
29 вересня, 22:31
Війна РФ проти України: президент Євроради звернувся до Китаю
Війна РФ проти України: президент Євроради звернувся до Китаю
21 вересня, 08:58
Звільнення Андріївки: ЗСУ розповіли, як знищували елітні підрозділи окупантів
Звільнення Андріївки: ЗСУ розповіли, як знищували елітні підрозділи окупантів
20 вересня, 16:34
Мінпраці РФ замовило майже мільйон посвідчень
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
19 вересня, 08:43
У селі Чорна Тиса, де ремонтуватимуть дорогу, заплановано будівництво нового гірськолижного курорту, до якого причетна фірма нардепа Ігоря Палиці
Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті
10 вересня, 08:00
Війна триває з 2014 року
Вічна війна? Що чекає на Україну
8 вересня, 13:21
Поки точно невідомо, коли снаряди зі збідненим ураном прибудуть в Україну
Пентагон спростував заяви Росії про небезпеку снарядів зі збідненим ураном
8 вересня, 07:41
Країна ЄС відмовилася екстрадувати українських чоловіків
Країна ЄС відмовилася екстрадувати українських чоловіків
7 вересня, 20:47
Безпілотник DT26 Line компанії Delair
Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair
7 вересня, 01:23

Суспільство

Незламна Віра: як 76-річна жінка, яку вивезли до Росії, змогла повернутися додому
Незламна Віра: як 76-річна жінка, яку вивезли до Росії, змогла повернутися додому
На Донбасі поїзд розчавив зенітно-ракетний комплекс разом з окупантами – ЗМІ
На Донбасі поїзд розчавив зенітно-ракетний комплекс разом з окупантами – ЗМІ
Відвів підбитий літак від села. Згадаймо пілота Дмитра Чумаченка
Відвів підбитий літак від села. Згадаймо пілота Дмитра Чумаченка
Міністр внутрішніх справ розповів, що заважає карати заклади за роботу в комендантську годину
Міністр внутрішніх справ розповів, що заважає карати заклади за роботу в комендантську годину
Семирічна школярка з Чернівців обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (фото)
Семирічна школярка з Чернівців обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (фото)
Мінкульт витратив 60 млн грн на англомовне медіа, яке майже ніхто не читає
Мінкульт витратив 60 млн грн на англомовне медіа, яке майже ніхто не читає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
22K
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
13K
Мінекономіки розповіло, як планує повертати біженців
5792
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
5573
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України
5270
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Вчора, 06:21

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту