На Донбасі поїзд розчавив зенітно-ракетний комплекс разом з окупантами – ЗМІ

В результаті закинули троє російських військових, ще двоє отримали поранення

Водій машини не впорався з керування та виїхав на залізничне полотно

Напередодні вночі на тимчасово окупованій території Донецької області потяг наїхав на зенітно-ракетний комплекс. В результаті закинули троє російських військових, ще двоє отримали поранення, повідомляє видання незалежних російських журналістів «ASTRA».

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Видання посилається на дані своїх джерел та повідомляє, що на перегоні «Єнакієво-Вуглегірськ» вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК «Стріла-10» ЗС РФ.

За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням та з'їхав з мосту, в результаті чого потрапив під потяг.

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Журналісти стверджують, що загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасєв, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець та військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла.

Крім того, внаслідок пригоди тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

Нагадаємо, триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.