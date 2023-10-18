У Миколаєві прогримів потужний вибух

Окупанти могли застосувати балістику

Жителі Миколаєва почули гучний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією моніторингових груп, окупанти могли застосувати балістику.

Офіційної інформації поки немає.

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Нагадаємо, триває 602-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. З початком доби кремлівські терористичні війська, завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Харків, Запоріжжя та населеного пункту Обухівка Дніпропетровської області.

Загалом, впродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 11 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, церква, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.