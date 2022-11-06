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Окупанти обстрілюють Запоріжжя: в області оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють Запоріжжя: в області оголошено повітряну тривогу
Офіційної інформації щодо обстрілів поки немає
фото ілюстративне

Російські загарбники завдають ударів по Запоріжжю

Рашисти обстрілюють Запоріжжя, в обласному центрі лунають вибухи. Про це повідомляють регіональні Телеграм-канали.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Окупанти обстрілюють Запоріжжя: в області оголошено повітряну тривогу фото 1

Станом на 00:50 в області оголошено повітряну тривогу. Також під загрозою обстрілів Донецька та Дніпропетровська області.

Окупанти обстрілюють Запоріжжя: в області оголошено повітряну тривогу фото 2

Раніше повідомлялось, що в одному з районів окупованого Донецька пролунали вибухи.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

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Теги: Запоріжжя росія війна обстріл

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