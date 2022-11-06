Рашисти гатять у житловий квартал: Оприлюднено наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

Рашисти б'ють по житлових об'єктах Запоріжжя

Російські загарбники сьогодні вночі обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ударів постраждав житловий будинок. Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал. Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється. Росія – країна-терорист», – написав Куртєв.

Раніше повідомлялось, що в одному з районів окупованого Донецька пролунали вибухи.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

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