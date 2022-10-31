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Рашисти атакували Запоріжжя: частина міста без світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти атакували Запоріжжя: частина міста без світла
Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю
фото з соцмереж

У Запоріжжі ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури

Російські ракети влучили по Запорізькій області. Цю інформацію підтвердив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через атаку у місті виникли відключення енергопостачання.

Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Києві після вибухів у небо почав підніматись чорним дим

Також підтверджено ракетний удар по Харкову.

Крім того, голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області. 

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: війна Запоріжжя росія окупанти Україна

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