Обстріли Донеччини: влада повідомила про кількість жертв

Внаслідок нових атак ворога є загиблі у трьох населених пунктах Донеччини

Протягом минулої доби, 17 жовтня, військові армії Російської Федерації вбили шість мешканців у Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 1034 особи. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули троє мешканців Бахмута, двоє – села Костянтинівка, одна людина – в Орлівці.

Крім того, вісім людей зазнали поранень. Найбільше – по троє – у Бахмуті та Кураховому. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2423 людини.

Правоохоронці також виявили тіла восьми цивільних, убитих росіянами під час окупації: сім – у Лимані і один – у Діброві. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.