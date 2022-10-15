Окупанти накрили Донеччину касетними снарядами (фото)

Під обстріл касетними снарядами потрапив будинок в Олександро-Шультиному

Найбільше від російських обстрілів постраждала Костянтинівка

У суботу, 15 жовтня, російські окупанти обстріляли Донеччину. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, найбільше від російських обстрілів цього ранку постраждала Костянтинівка. «У місті пошкоджено господарчі споруди підприємства та колишню будівлю профілакторію. Також на території громади під обстріл касетними снарядами потрапило Олександро-Шультине – пошкоджено будинок. На щастя, без жертв», – розповів він.

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Напередодні також відбувся обстріл Федорівки Соледарської громади, дві людини поранено.

Як повідомлялося, 14 жовтня російські окупанти вбили двох мирних жителів Бахмута на Донеччині. Ще шестеро людей за минулу добу отримали поранення.

Крім того, у звільненому Лимані виявлено тіла ще шістьох цивільних, убитих рашистами під час окупації.

Минулої доби Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.