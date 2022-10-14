Донеччина: ворог за добу пошкодив десятки цивільних об’єктів (фото)

Під артилерійським обстрілом вчора майже весь день перебував Бахмутський район

Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців і зруйнували оселі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка, смт Очеретине, селах Бердичі, Дружба, Карлівка, Новий Комар. Армія РФ атакувала мирне населення з ракетних систем та артилерії», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу знищено та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів – 15 житлових будинків, шахта, технікуми, приміщення гірничо-рятувальної частини.

Вдень окупанти накрили вогнем Красногорівку. Пошкоджено шість приватних будинків, є поранені. Під артилерійським обстрілом майже весь день перебував Бахмутський район. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено вісім приватних та один багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури. Травмовано місцевих мешканців.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.