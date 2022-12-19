Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Організовують масові репресії: співробітники окупаційного МВД отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Організовують масові репресії: співробітники окупаційного МВД отримали підозри
СБУ

Тривають заходи для притягнення зловмисників до відповідальності

Служба безпеки України ідентифікувала колаборантів з окупаційного МВД РФ на Луганщині, які проводять масові репресії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У результаті слідчо-оперативної роботи встановлено особи ще чотирьох колаборантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів «МВД» на захопленій частині Луганщини. Серед них – очільник так званого «Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перебуваючи на «посаді», чоловік виконує завдання Москви щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян. До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.

За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації «ЛНР». Там його призначили «заместителем начальника горотдела МВД» у тимчасово захопленій Кадіївці. У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих «райотделов МВД «ЛНР» у Старобільському та Сватівському районах. Новий «оперуповноважений» та «дільничні інспектори» псевдорганів займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких «нальотів» у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік «зв’язків» колаборантів.

Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала на Одещині ворожу поплічницю, яка збирала гроші на потреби окупантів.

Теги: Луганщина Україна окупанти росія війна СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримана визнала свою провину
Харківщина: СБУ затримала чиновницю, яка перейшла на бік окупантів
Сьогодні, 12:28
Встановлено, що родичі жінки вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації «ДНР»
Збирала гроші на потреби окупантів: СБУ затримала на Одещині ворожу поплічницю
Сьогодні, 09:57
Суд обрав колаборанту міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Постачав окупантам запчастини, воду та харчі: СБУ затримала зрадника
17 грудня, 10:50

Кримінал

Організовують масові репресії: співробітники окупаційного МВД отримали підозри
Організовують масові репресії: співробітники окупаційного МВД отримали підозри
Окупанти знищили виноробню, що пережила до цього дві світові війни
Окупанти знищили виноробню, що пережила до цього дві світові війни
Правоохоронці виявили викрадені запчастини до авіації. Їхня вартість – понад 250 млн грн
Правоохоронці виявили викрадені запчастини до авіації. Їхня вартість – понад 250 млн грн
Дружина Дейдея заявила про «воскресіння» свого чоловіка
Дружина Дейдея заявила про «воскресіння» свого чоловіка
Депутат ОПЗЖ, який на Запоріжжі «передав» окупантам заводи, отримав підозру
Депутат ОПЗЖ, який на Запоріжжі «передав» окупантам заводи, отримав підозру
Вивозили зерно із Херсонщини до Росії: суд виніс вирок 15 бойовикам «Л/ДНР»
Вивозили зерно із Херсонщини до Росії: суд виніс вирок 15 бойовикам «Л/ДНР»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
30K
Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута
17K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
16K
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо (оновлено)
13K
Що змусить Путіна визнати поразку: прогноз американського генерала у відставці

Новини

Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Сьогодні, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту