Організовують масові репресії: співробітники окупаційного МВД отримали підозри

Тривають заходи для притягнення зловмисників до відповідальності

Служба безпеки України ідентифікувала колаборантів з окупаційного МВД РФ на Луганщині, які проводять масові репресії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«У результаті слідчо-оперативної роботи встановлено особи ще чотирьох колаборантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів «МВД» на захопленій частині Луганщини. Серед них – очільник так званого «Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перебуваючи на «посаді», чоловік виконує завдання Москви щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян. До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.

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За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації «ЛНР». Там його призначили «заместителем начальника горотдела МВД» у тимчасово захопленій Кадіївці. У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих «райотделов МВД «ЛНР» у Старобільському та Сватівському районах. Новий «оперуповноважений» та «дільничні інспектори» псевдорганів займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких «нальотів» у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік «зв’язків» колаборантів.

Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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Раніше повідомлялося, що СБУ затримала на Одещині ворожу поплічницю, яка збирала гроші на потреби окупантів.