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«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8
фото: Українська правда

Наразі вертоліт у Києві

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що Україна здійснила спецоперацію з російським гелікоптером Мі-8. Про це передає «Радіо Свобода».

«Змогли знайти правильний підхід до людини, створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, щоб він зміг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б взяти живими, але маємо, що маємо», – зазначив Буданов.

Наразі вертоліт у Києві. А побачити судно та поспілкуватися російським пілотом можна буде після оприлюднення «офіційного кіно». Водночас про мотивацію росіянина Буданов нічого не розповів.

«Пілот чудово почувається, все в нього добре. У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут», – додав він. 

Керівник ГУР називає цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Раніше повідомлялося, що борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу.

«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8 фото 1
«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8 фото 2
«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8 фото 3

За даними російських воєнкорів, вертоліт сів на Харківщині поблизу населеного пункту Полтава.

Теги: розвідка Кирило Буданов гелікоптер

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