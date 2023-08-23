«Одна з найкращих операцій». Буданов розповів, як вдалося виманити російський Мі-8

Наразі вертоліт у Києві

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що Україна здійснила спецоперацію з російським гелікоптером Мі-8. Про це передає «Радіо Свобода».

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«Змогли знайти правильний підхід до людини, створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, щоб він зміг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б взяти живими, але маємо, що маємо», – зазначив Буданов.

Наразі вертоліт у Києві. А побачити судно та поспілкуватися російським пілотом можна буде після оприлюднення «офіційного кіно». Водночас про мотивацію росіянина Буданов нічого не розповів.

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«Пілот чудово почувається, все в нього добре. У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут», – додав він.

Керівник ГУР називає цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Раніше повідомлялося, що борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу.

За даними російських воєнкорів, вертоліт сів на Харківщині поблизу населеного пункту Полтава.