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Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
У керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗСУ
фото ілюстративне

Російська пропаганда запевняє, що причина перельоту – навігаційні помилки

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон Сил оборони. Російські пропагандисти кажуть про навігаційні помилки, але це начебто є брехнею. Про це заявляє  журналіст Юрій Бутусов.

Неофіційну інформацію про зникнення гелікоптера, яке начебто сталось кілька тижнів тому, поширюють  російські telegram-канали. Вони ж тепер дають версію про приземлення у Полтаві.

«Ця історія обіцяє стати легендарною. Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту - навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня. Аеродром Полтави, куди перелетів Мі-8, знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту», – йдеться в повідомленні.

Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали фото 1

Згодом Бутусов заявив, що джерела у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України деякий час тому.

«Гелікоптер повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ  після детального вивчення його обладнання. Очікуємо на інформацію щодо членів екіпажу», – написав Бутусов.

Раніше розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні

Теги: розвідка історія полон гелікоптер журналіст Юрій Бутусов аеродром росіяни

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