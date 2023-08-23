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Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото
фото: Українська правда

Попередньо, борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів

Гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії ймовірно приземлився на аеродромі в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах.

Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу.

Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото фото 1
Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото фото 2
Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото фото 3

За даними російських воєнкорів, вертоліт сів на Харківщині поблизу населеного пункту Полтава.

Розвідка вже підтвердила факт приземлення, проте місце та деталі не уточнила. Подробиці обіцяють розповісти згодом, оскільки ведеться робота з екіпажем.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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