Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото
Попередньо, борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів
Гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії ймовірно приземлився на аеродромі в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах.
Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу.
За даними російських воєнкорів, вертоліт сів на Харківщині поблизу населеного пункту Полтава.
Розвідка вже підтвердила факт приземлення, проте місце та деталі не уточнила. Подробиці обіцяють розповісти згодом, оскільки ведеться робота з екіпажем.
Коментарі — 0