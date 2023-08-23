Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото

Попередньо, борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів

Гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії ймовірно приземлився на аеродромі в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах.

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Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу.

За даними російських воєнкорів, вертоліт сів на Харківщині поблизу населеного пункту Полтава.

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Розвідка вже підтвердила факт приземлення, проте місце та деталі не уточнила. Подробиці обіцяють розповісти згодом, оскільки ведеться робота з екіпажем.