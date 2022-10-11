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Одразу в кількох областях України ППО знищила ворожі ракети

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Одразу в кількох областях України ППО знищила ворожі ракети
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фото з відкритих джерел

Відбою тривоги ще не було

Від ранку 11 жовтня в Україні триває повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснюють масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

До слова, на Дніпропетровщині місцеві мешканці повідомляють про вже друга за ранок хвилю вибухів. Імовірно, в області працює протиповітряна оборона.

Також ППО показує клас і на Рівненщині. Як повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, наші захисники збили ворожу ціль у Рівненському районі».

Також над Миколаївщиною вдалося збити дві ворожі ракети, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. За його словами, третя повітряна ціль полетіла на Кривий Ріг.

Як повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, сили ППО її успішно приземлили. 

Тим часом за словами очільника військової адміністрації Одещини Максима Марченка, ЗСу над Одещиною збили вже три ракети.

Як повідомлялося, крилаті ракети, випущені по Україні, спеціально змінюють напрямок польоту, виманюючи наші сили ППО. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. 

До слова, уранці 11 жовтня рашисти знову масовано атакували міста України ракетами та дронами-камікадзе. Наразі відомо, що на Київщині, Вінниччині, Одещині та Хмельниччині працює протиповітряна оборона, є збиті ворожі ракети.

Тим часом очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше повідомив, що із Каспійського моря та російського Саратова випущені по 10 ракет рашистів.

До слова, у Чорному морі на бойовому чергуванні 11 жовтня перебувають три ворожі кораблі, споряджені 20 ракетами «Калібр» для ударів по Україні.

Нагадаємо, повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет.

Як відомо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. 

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Теги: Рівненщина тривога рашисти обстріл

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