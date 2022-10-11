Рішення Путіна помилкові, російські війська виснажені – британські спецслужби

У армії рашистів закінчуються боєприпаси

Британські спецслужби інформують, що у російських верхівках влади зафіксовані явні негаразди: адже рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна виявилися помилковими; російські війська виснажені, а боєприпаси закінчуються. Україна переломила хід війни та протистоїть російським військам, які перебувають у виснаженому стані, йдеться у заяві глави Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінга, пише ВВС.

Як вважають у GCHQ, незважаючи на масований ракетний обстріл української території, боєприпаси у російських військових закінчуються, а рішення російського президента Володимира Путіна виявилися помилковими. Витрати Росії на війну в Україні в плані людей та обладнання – приголомшливі, але всі успіхи російських військ на полі бою у перші місяці війни зараз зведені нанівець.

«Ми знаємо – і російські командири на місцях знають, що їхні запаси та боєприпаси закінчуються. В умовах відсутності ефективної внутрішньої протидії рішення Володимира Путіна виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях», – йдеться в аналізі.

Те, наскільки сильно Путін помилився в оцінці ситуації, бачать і російські громадяни, вважають у спецслужбі.

До слова, генерал Сергій Суровікін, якого РФ призначила новим командувачем російської армії в Україні, отримає мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним.

До слова, рашистські військовослужбовці обурюються, що доводиться купувати усе військове оснащення самотужки, а також не виконаними обіцянками російського диктатора Путіна.