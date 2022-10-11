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ЗСУ повідомили, скільки Росія тримає напоготові ракет у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки Росія тримає напоготові ракет у Чорному морі
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожих носії крилатих ракет «Калібр»
фото з відкритих джерел

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації

У Чорному морі на бойовому чергуванні 11 жовтня перебувають три ворожі кораблі, споряджені 20 ракетами «Калібр» для ударів по Україні. Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожих носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 20 ракет», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести ворожих кораблів та катерів; у Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 11 суден, з них жодне судно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 27 суден, з них чотири судна рухались із протоки Босфор.

Нагадаємо, повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет.

Уранці 11 жовтня по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що на Вінниччині, в Одесі, Кривому Розі, на Київщині та Хмельниччині місцеві мешканці чують вибухи.

Як відомо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. 

 

Теги: ворог росія ЗСУ ракета

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