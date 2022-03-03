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    Події в Україні

    Охтирка розбомблена, завали досі розбирають: жахливі фото

    Місто майже наполовину зруйноване - Охтирка розбомблена, завали досі розбирають: жахливі фото

    Місто майже наполовину зруйноване

    фото: Сумська ОДА

    Голова ОДА показав наслідки обстрілів російських окупантів

    Охтирка Сумської області оговтується після потужних артилерійських обстрілів російських окупантів. Вони зруйнували майже половину міста.

    «Позавчора ракетними ударами росіяни повністю знищили військову частину, де загинули наші військовослужбовці. Завали досі розбирають. Знищені житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення», – зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

    Він наголосив, що «ці російські тварі обстрілюють напряму житлові квартали міста, розстрілюють мирних людей у селах! Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці. Не пробачимо росіянам цей геноцид!».

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    Місто майже наполовину зруйноване. фото: Сумська ОДА
    Місто майже наполовину зруйноване. фото: Сумська ОДА
    Місто майже наполовину зруйноване. фото: Сумська ОДА
    Місто майже наполовину зруйноване. фото: Сумська ОДА
    Місто майже наполовину зруйноване. фото: Сумська ОДА
    Місто майже наполовину зруйноване. фото: Сумська ОДА

    Нагадаємо, 1 березня у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото).

    Раніше, 28 лютого, російські окупанти знову скинули на Охтирку вакуумну бомбу.

    Також мер Охтирки попередив, що робитимуть з мародерами (відео).

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    Теги: геноцид діти Сумщина населення
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    Охтирка розбомблена, завали досі розбирають: жахливі фото