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    Події в Україні

    Розстріл на місці. Мер Охтирки попередив, що робитимуть з мародерами (відео)

    Підняття цін на товари, буде розцінюватися також, як мародерство - Розстріл на місці. Мер Охтирки попередив, що робитимуть з мародерами (відео)
    Підняття цін на товари, буде розцінюватися також, як мародерство
    фото: RegioNews-Суми/Facebook

    У місті Охтирка почали орудувати мародери

    За мародерство та спроби підняття цін в Охтирці будуть розстрілювати на місці. Про це заявив мер містечка, що на Сумщині, Павло Кузьменко у своєму зверненні до громадян.

    «У місті почалося мародерство по приватному сектору, Якщо ви знаєте, що люди десь виїхали, але там з’являються якісь невідомі особи повідомляйте, будуть телефони викладені на моїй сторінці і офіційній сторінці. Повідомляйте і туди одразу виїде батальойон територіальної оборони. За мародерство розстріл на місці. До тих підприємців, які піднімають ціну на харчування. Хочете заробити, будь ласка, прийдуть чеченці і заробите на них. А поки що підняття цін на товари, буде розцінюватися також, як мародерство, - заявив Кузьменко.

    Нагадаємо, на Одещині українські залізничники без зброї та бою захопили військову техніку російських окупантів.

    Теги: мер харчування
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    Розстріл на місці. Мер Охтирки попередив, що робитимуть з мародерами (відео)