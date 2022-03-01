У Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото)

Тіла дістають з-під завалів

Ворожа артилерія накрила військову частину в Сумській області. Тіла продовжують діставати з-під завалів. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

Держслужба з надзвичайних ситуацій та добровольці працюють на місці трагедії. Скільки загиблих – невідомо, та в обласній військовій адміністрації кажуть – багато.

Місця на цвинтарі готують під 70 померлих українських бійців. Але ворог теж отримав по заслузі.

«Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники «Червоного хреста» їх забирають додому», – повідомили у Сумській ОВА.

Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти знову скинули на Охтирку вакуумну бомбу.

Також мер Охтирки попередив, що робитимуть з мародерами (відео).

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