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    Події в Україні

    У Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото)

    Окупанти поцілили у військову частину - У Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото)

    Окупанти поцілили у військову частину

    фото: Сумська ОВА/ Telegram

    Тіла дістають з-під завалів

    Ворожа артилерія накрила військову частину в Сумській області. Тіла продовжують діставати з-під завалів. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

    Держслужба з надзвичайних ситуацій та добровольці працюють на місці трагедії. Скільки загиблих – невідомо, та в обласній військовій адміністрації кажуть – багато.

    Місця на цвинтарі готують під 70 померлих українських бійців. Але ворог теж отримав по заслузі.

    «Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники «Червоного хреста» їх забирають додому», – повідомили у Сумській ОВА.

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    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram
    Окупанти поцілили у військову частину. фото: Сумська ОВА/ Telegram

    Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти знову скинули на Охтирку вакуумну бомбу.

    Також мер Охтирки попередив, що робитимуть з мародерами (відео).

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    Теги: війна добровольці напад Telegram влада
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    У Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото)