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    Російські окупанти знову скинули на Охтирку вакуумну бомбу

    Охтирку знову атакували - Російські окупанти знову скинули на Охтирку вакуумну бомбу
    Охтирку знову атакували

    Окупанти використовують заборонену зброю

    Російські окупанти продовжують використовувати заборонені Женевською конвенцією методи ведення війни. Так, на місто Охтирка Сумської області скинули вакуумні бомби. Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

    «Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову щойно була скинута вакуумна бомба на нафтосклад. Зірвані ємності з нафтою», сказав міський голова Охтирки.

    Нагадаємо, евакуаційний транспорт, відправлений зранку до Волновахи, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення – колона потрапила під обстріл російських «Градів».

    Теги: окупанти Суми обстріл місто
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    Російські окупанти знову скинули на Охтирку вакуумну бомбу